Ситуация в зоне АТО: жарче всего было вблизи Авдеевки, потерь среди военных нет

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военнослужащих не погиб, однако один боец получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий погибших украинских военных не было, однако в результате подрыва на растяжке один военнослужащий получил ранение. Это произошло в Бахмутском районе», - сообщил он.

По его словам, вчера на Луганском направлении противник нарушил режим тишины один раз – в районе Трёхизбенки, где вражеский снайпер вел обстрелы позиций сил АТО.

На Мариупольском направлении впервые за долгое время вражеских обстрелов не было.

При этом Мотузяник подчеркнул, что на Донецком направлении сохраняется напряженная ситуация.

«Вражеские провокации происходили по всей линии фронта – от района Светлодарской дуги до Красногоровки. Противник активно применяет минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Наибольшее количество обстрелов приходится, как и раньше, на темное время суток», - сказал он.

Также Мотузяник отметил, что жарче всего вчера было вблизи Авдеевки. Там вражеские обстрелы начались утром и продолжались с перерывами до поздней ночи. А около полуночи бандформирования открыли огонь из артиллерии, выпустив по позициям сил АТО в том районе шесть мин калибром 152 мм.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 32 обстрела позиций украинских бойцов, 31 из них - на Донецком направлении.