За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще трое получили ранения

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один наш воин и еще трое военнослужащих получили ранения», - сообщил он.

По данным Лысенко, военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в Гнутово.

«В Новотроицком один военный получил ранение в результате минометного обстрела, а в Гнутово, в результате подрыва на взрывном устройстве, один военный погиб и двое получили ранения», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще двое были ранены.