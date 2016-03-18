За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще трое получили ранения
В минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко
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«За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один наш воин и еще трое военнослужащих получили ранения», - сообщил он.
По данным Лысенко, военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в Гнутово.
«В Новотроицком один военный получил ранение в результате минометного обстрела, а в Гнутово, в результате подрыва на взрывном устройстве, один военный погиб и двое получили ранения», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще двое были ранены.