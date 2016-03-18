ФСБ РФ формирует "антитеррористический спецназ" в оккупированном Донецке

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

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"В Донецке идет формирование "антитеррористического спецназа "ДНР". Формирование проводится "специалистами" ФСБ РФ. Все мероприятия по формированию нового подразделения осуществляются в условиях строгой секретности. Одновременно в руководстве "ДНР" вспыхнули споры по поводу подчинения создаваемого "спецназа" боевиков – руководству МГБ "ДНР" или лично главарю "ДНР" Александру Захарченко. Сейчас формирование идет под контролем "МГБ", - сообщил Тимчук.