За сутки на Донбассе зафиксировали 42 обстрела, в районе Новотроицкого боевики применили танк

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00.

"На Светлодарской дуге враг 6 раз обстрелял наши опорные пункты в Зайцево - из минометов калибра 120 и 82-мм гранатометов и пулеметов, а в Новгородском и Майорском - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи Луганского, Песков и Верхнеторецкого российские наемники обстреляли из АГС и пулеметов крупного калибра. А укрепления рядом с Авдеевкой из миномета и АГС", - отметили в штабе.

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"На Мариупольском направлении в районе Новотроицкого около 19.00 боевики из танка выпустили по позициям сил АТО 18 снарядов и 25 мин из минометов калибра 82 мм. Защитников Марьинки, Красногоровки, Широкино и Талаковки российские террористы обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в отдельных случаях открывали огонь в ответ на обстрелы обнаглевших русских оккупантов из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.