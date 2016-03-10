Украинская разведка установила на Донбассе двух офицеров вооруженных сил РФ

Как отмечается в сообщении, разведка продолжает целенаправленно собирать факты об участии кадровых военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для дальнейшей передачи их в определенном порядке в Международный уголовный суд.

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ГУР МОУ отмечает, что были установлены следующие кадровые офицеры ВС РФ, которые принимают непосредственное участие в военной агрессии России на территории Украины: на должности "начальника инженерной службы 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ" находится полковник ВС РФ Усманов Залибек Касумович.

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Кроме того, на посту "начальника противовоздушной обороны 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск, Украина) Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ" находится полковник ВС РФ Фролов Денис Игоревич.