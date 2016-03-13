Боевики за сутки обстреляли силы АТО рекордное количество раз - более 70

Рекордное количество обстрелов в течение последних недель зафиксировано на Донецком направлении - 62, 8 на Мариупольском и 1 на Луганском, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, 19 минометных обстрелов зафиксировано по всей линии разграничения. Напряженной остается обстановка под Авдеевкой, где российские боевики кроме минометов и гранатометов для обстрела позиций использовали дважды танк и пушки калибром 122 мм.

"Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия враг интенсивно вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцевого и Майорска. Трижды наши укрепления вблизи Луганского российские террористы обстреляли из БМП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 18 часов боевики со 122 мм артиллерийских систем обстреляли позиции под Красногоровкой, выпустив при этом 18 снарядов.

Новоселовку, Новгородское и Троицкое террористы обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. С наступлением темноты российские наемники из минометов, АГС и пулеметов вели огонь по украинским защитникам в Песках и Опытном.

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На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Гнутового из миномета, а из гранатометов и пулеметов - близ Марьинки и Водяного. Неприцельно, в направлении позиций сил АТО боевики вели огонь из минометов рядом с Талаовкой.

Из крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по опорному пункту вблизи Новозвановки на Луганщине.