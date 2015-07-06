За время АТО погибли 15 военных моряков, 65 получили ранения

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Около тысячи военнослужащих ВМС имеют статус участников АТО, 15 мужественных моряков положили свою жизнь в борьбе за украинскую независимость на востоке государства, а 65 получили ранения за время проведения АТО", - отметил он.