За время АТО погибли 15 военных моряков, 65 получили ранения
14:46, 06 июля 2015Война
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За время проведения АТО на востоке Украины погибли 15 военнослужащих Военно-морских сил Украины и 65 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Около тысячи военнослужащих ВМС имеют статус участников АТО, 15 мужественных моряков положили свою жизнь в борьбе за украинскую независимость на востоке государства, а 65 получили ранения за время проведения АТО", - отметил он.
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