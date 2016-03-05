При неудачной попытке выхода в зоне АТО погиб старший лейтенант ВС России - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Подтверждены очередные потери российских военнослужащих из состава 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. 4 марта во время неудачной попытки выхода в составе диверсионно-разведывательной группы погиб старший лейтенант Воинов Андрей Владимирович, еще трое, в том числе ефрейтор Илющенко Максим Юрьевич, получили ранения», - сообщает управление разведки.

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В то же время, по данным разведчиков, командир полка, полковник вооруженных сил Российской Федерации Дмитрий Бондарев, который по «документам прикрытия» является Евгением Коваленко, пытается скрыть истинную причину гибели и ранения подчиненных.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время брифинга спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что на Мариупольском направлении в результате боевого столкновения между украинскими военными и диверсионно-разведывательной группой погибли до 30 боевиков.

«На этом направлении в темное время суток произошло боевое столкновение сил АТО с вражеской ДРГ. В результате слаженных действий военнослужащих Вооруженных сил Украины разных родов войск, противник в этом бою понес тяжелые потери – до 30 человек убитыми. К сожалению, во время боевого столкновения с оккупантами погибли 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины», - сказал Лысенко.