В результате боя в Авдеевке погибли 9 российских военных, еще 13 получили ранения - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, российско-террористические войска продолжают боевые действия на Донецком направлении с целью расширения контролируемой территории.

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7 марта подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), усиленные подразделениями 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка), а также отдельного штурмового батальона (Донецк), 2-го и 3-го отдельных батальонов специального назначения 1 АК предприняли очередную попытку установить контроль над промышленной зоной в юго-восточной части н.п. Авдеевка.

В результате боевого столкновения противник не достиг существенных результатов, но понес значительные потери: погибли 9 российских военнослужащих, еще 13 получили ранения (тяжелые ранения получили лейтенант Дмитрий Протопопов и сержант Максим Исенов).