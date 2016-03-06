Боевики обстреляли свои позиции и гражданские транспортные средства неподалеку от Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей официальной странице в Facebook.

«Сегодня, 6 марта 2016, в 9:15, вблизи населенного пункта Авдеевка, оккупационные войска, поддерживаемые Россией, открыли огонь из запрещенных видов тяжелого вооружения калибром 122 мм. После обстрела к украинским позициям выдвинулась диверсионно-разведывательная группа российских наемников», - говорится в сообщении.

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Согласно данным штаба, террористы открыли огонь с целью провокации, чтобы зафиксировать обстрел и обвинить в нем Вооруженные Силы Украины. Сообщается, что на позиции боевиков прибыли съемочные группы российских СМИ.

Как сообщал УНИАН, Российские террористические формирования за прошедшие сутки 52 раза открывали огонь по позициям сил АТО: всего - 37 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 10 - на Мариупольском и 5 - на Луганском.