С начала суток террористы 26 раз обстреляли позиции сил АТО

Террористы снова обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", закрытый сегодня утром из-за снайперского огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в сводке по состоянию на 18:00.

В штабе напомнили, что в 9:45 велся прицельный снайперский огонь по КПВВ "Марьинка", и для обеспечения безопасности мирных жителей командованием было принято решение временно приостановить работу контрольного пункта. Около 12:00 обстрел КПВВ повторился, добавили в штабе.

Всего с начала суток в зоне АТО зафиксировано 26 обстрелов, 17 - на Донецком направлении, 6 - на Мариупольском и 3 - на Луганском.

"Около 11:00 боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции наших войск вблизи Зайцевого. В 12:40 из минометов российские террористы выпустили по позициям сил АТО вблизи Авдеевки 50 мин. В 14:25 по этих же укреплениях боевики открыли огонь и сделали 22 выстрела из артиллерийских систем крупного калибра", - сказано в сводке.

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Кроме того, по данным штаба, по позициям украинских войск вблизи Майорска, Троицкого, Новгородского, Луганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Опорный пункт под Старогнатовкой российские наемники обстреляли из БМП.

Также вражеские снайперы вели огонь под Марьинкой, Старогнатовкой и Песками.