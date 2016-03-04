На Славянском направлении повысилась интенсивность снайперских обстрелов - разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«В целом ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения наших войск», - сообщает разведка.

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В течение суток осуществлено 57 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, ЗУ-23-2, 82-мм минометов и 122-миллиметровых РСЗО “Град”, из них 19 – Мироновский, Луганское, Лозовое, Зайцево, Майорск, Троицкое, Новоселовка (Славянское направление); 33 – Авдеевка, шахта Бутовка, Опытное, Пески, Каменка, Красногоровка, Марьинка (Донецкое направление); один – Старогнатовка (Волновахское направление); четыре – Павлополь, Водяное, Лебединское, Широкино (Мариупольское направление).

Разведка также отмечает, что украинская сторона предоставила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, САУ и 122-миллиметровых РСЗО “Град” в районах Монахово и Донецка.