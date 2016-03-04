Боевики били по позициям сил АТО из пулеметов, гранатометов и зениток: 57 обстрелов за сутки

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ, из них на Донецком направлении - 46 и 11 - на Мариупольском.

"Позиции наших войск вблизи Зайцево, Лозового, Майорска, Луганского, Троицкого и Песков российские террористы обстреляли из гранатометов различных калибров и крупнокалиберных пулеметов. Из зенитной установки ЗУ-23 вели огонь по позициям возле Луганского", - говорится в сообщении штаба.

По опорным пунктам украинских войск в районе Марьинки, Лебединского и Павлополя боевики вели огонь из гранатометов различных калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Около 20.00 террористы открыли неприцельный огонь из миномета и выпустили по опорным пунктам АТО сил вблизи Опытного 6 мин. А по позициям на шахте Бутовка и в районе Авдеевки и Песков российские боевики вели огонь из разных калибров и крупнокалиберных пулеметов.

С полуночи активность противника значительно уменьшилась и зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ из стрелкового оружия близ Марьинки и Песков.