В лесу возле Станицы Луганской на растяжке подорвались трое мирных жителей, один погиб – ОВГА

Неподалеку от Станицы Луганской трое мирых жителей подорвались на растяжке. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Луганской ВГА Денис Денищенко, передает "112 Украина".

Читайте такжеПровокации боевиков и режимы "тишины" в зоне АТО: В СЦКК подбили недельные итоги

По его словам, трое местных жителей пошли в лес за дровами и там подорвались, предварительно, на растяжке. Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, а третий человек находится в нормальном состоянии.

Отметим, ранее утром глава ОВГА Георгий Тука сообщил о двух пострадавших. На тот момент более подробной информации не было.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее заявил, что разминирование территорий на Донбассе должно завершиться до 21 марта.