В лесу возле Станицы Луганской на растяжке подорвались трое мирных жителей, один погиб – ОВГА

11:55, 28 февраля 2016
Война
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Двое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

mil.gov.ua

Неподалеку от Станицы Луганской трое мирых жителей подорвались на растяжке. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Луганской ВГА Денис Денищенко, передает "112 Украина".

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По его словам, трое местных жителей пошли в лес за дровами и там подорвались, предварительно, на растяжке. Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, а третий человек находится в нормальном состоянии.

Отметим, ранее утром глава ОВГА Георгий Тука сообщил о двух пострадавших. На тот момент более подробной информации не было.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее заявил, что разминирование территорий на Донбассе должно завершиться до 21 марта.

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