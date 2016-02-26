Ситуация в зоне АТО стабилизировалась: с вечера зафиксировано 10 обстрелов боевиков

Нарушая существующие договоренности, российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских войск из минометов. С 18.00 зафиксировано 10 обстрелов опорных пунктов ВСУ. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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В частности, вблизи Майорска террористы вели огонь из 120 мм миномета, а районе Зайцево из миномета калибра 82 мм.

Кроме того, неприцельный минометный боевики вели в направлении наших укреплений вблизи Красногоровки и Широкиного, также в районе Красногоровки наемники открыли огонь из БМП.

Опорные пункты украинских войск в районе Марьинки, Опытного, Майорска и Зайцево российские террористы обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неприцельный огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов террористы вели в направлении опорных пунктов вблизи Авдеевки, Песков, Новгородского и Луганского. В полночь боевики снизили свою активность.

Как сообщалось вчера, боевики полностью покинули Широкино под Мариуполем.