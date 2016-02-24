День в зоне АТО оказался беспокойным: боевики совершили 28 обстрелов позиций военных

Об этом сообщил пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

«На Донецком направлении боевики трижды использовали минометы и выпустили около 30 мин по опорным пунктам украинских подразделений возле Первомайского, Невельского и Зайцево», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия террористы вели огонь по укреплениям украинских военных в районе Опытного, Зайцево, Новоселовки, Майорска, Песков, Авдеевки.

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Как подчеркнули в штабе, на Мариупольском направлении под минометный огонь российских наемников попали опорные пункты возле Гнутово и Чермалыка. Крупнокалиберные пулеметы и гранатометы обстреливали наши позиции под Новотроицким и Марьинкой.

В районе Марьинки и шахты Бутовка вели огонь вражеские снайперы.

«Чтобы успокоить врага и стабилизировать обстановку украинские военные открыли ответный огонь возле Новотроицкого из БМП и гранатометов», - добавили в пресс-службе.