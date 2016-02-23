На Донбассе погибли еще четверо российских диверсантов и двое саперов – разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Подтверждены очередные потери среди российских военнослужащих, которые действовали в составе диверсионно-разведывательных групп. 22 февраля с.г. во время боевых столкновений в районах Красногоровки и Донецкого аэропорта погибли четверо военнослужащих ВС РФ, еще семь получили ранения», - сообщают разведчики.

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Отмечается, что фиксируются случаи гибели российских военнослужащих в результате непрофессионального обращения с минно-взрывными средствами. 21 февраля с.г. во время установки фугаса погибли двое саперов из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК.

Напомним, накануне в районе Марьинки в Донецкой области погибли 9 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, еще 8 получили ранения.