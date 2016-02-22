Боевики обстреляли укрепления сил АТО в нескольких населенных пунктах

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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Так, с начала суток боевики 18 раз обстреливали опорные пункты украинских войск. Наиболее опасным является Донецкое направление, где зафиксировано 15 таких обстрелов.

«Российские боевики из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов вели огонь по нашим укреплениям в Опытном, Песках, Зайцево, Троицком и Новгородском», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что из автоматических гранатометов враг обстреливал украинских военных на шахте Бутовка и позиции Зенит.

Из 82-мм миномета российские наемники трижды обстреляли позиции вблизи Красногоровки, добавили в пресс-центре.