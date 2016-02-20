Штаб АТО зафиксировал сегодня уже 18 обстрелов боевиков на Донетчине

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Луганском направлении на протяжении суток соблюдался режим тишины.

В то же время на Донецком и Мариупольском направлениях зафиксировано 18 обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций украинских войск из стрелкового оружия и гранатометов. Из 82-мм миномета велся обстрел в районе Гнутово.

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"Вражеские снайперы обстреливали укрепления украинских позиций близ Красногоровки, Марьинки и Песков. Из противотанковой управляемой ракеты российские оккупационные войска пытались попасть в опорный пункт вблизи Луганского", - сказано в сообщении.

В районе Зайцево и Майорска враг применил гранатометы и крупнокалиберный пулемет.

"Украинские военнослужащие в течение дня на провокации врага не поддавались", - добавляют в штабе АТО.

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