За сутки в зоне АТО двое военных получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил сегодня представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За прошедшие сутки во время боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Один был ранен в поселке Опытное осколками противотанковой управляемой ракеты. Кроме того, один украинский военнослужащий, ехавший на грузовике, получил ранения в результате подрыва на противотанковой мине ТМ-62. Это произошло вблизи города Золотое Луганской области», - отметил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще семеро получили ранения.