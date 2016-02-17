За сутки в зоне АТО двое военных получили ранения
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил сегодня представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За прошедшие сутки во время боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Один был ранен в поселке Опытное осколками противотанковой управляемой ракеты. Кроме того, один украинский военнослужащий, ехавший на грузовике, получил ранения в результате подрыва на противотанковой мине ТМ-62. Это произошло вблизи города Золотое Луганской области», - отметил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще семеро получили ранения.