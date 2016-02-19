За сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате таких активных боевых действий, к счастью, ни один военный Украины не погиб, лишь один был ранен в районе Марьинки", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.