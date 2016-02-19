Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "22 раза противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО в Марьинке. По контрольному пункту "Марьинка" работал снайпер и зенитная установка противника", - отметили в пресс-центре.

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Также в сообщении говорится о том, что из стрелкового оружия и гранатометов различных систем были обстреляны позиции украинских военных в Песках, Опытном, Авдеевке, Майорске и Новгородском. "Кроме этого, по нашему опорному пункту в Зайцевом противник открывал огонь с миномета", - сообщили в пресс-центре.

По украинским укреплениям в Старогнатовке и Луганском пророссийские боевики вели огонь из стрелкового оружия и БМП.

"На Луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны украинские позиции неподалеку Богуславского", - подытожили в пресс-центре АТО.