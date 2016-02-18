Жебривский: Боевики не смогут захватить Марьинку, у нас достаточно сил

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"На самом деле идет перемещение техники, накопление техники, в том числе это ощущается в районе Старомихайловки - там замечены российские военные с номерами российскими на автомобилях и т.д. Сегодня территорией, контролируемой украинскими войсками в Марьинке, этим сектором руководит боевой офицер, генерал. На сегодняшний день то, о чем они мечтают, им не удастся однозначно. Я был там, у нас достаточно сил и средств, и думаю, что не нужна какая-то паника по поводу того, что-то вот-вот они хотят (наступать)", - заявил Жебривский.

Читайте такжеС начала суток террористы 20 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 6 раз Марьинку

По его словам, на случай наступления всегда есть план мероприятий, который разрабатывают департамент гражданской защиты и департамент здравоохранения, мобилизационные планы. В военно-гражданской администрации готовы к любому развитию событий.

Как сообщал УНИАН, пресс-центр штаба АТО сегодня сообщил, что российско-террористические войска в течение суток планируют захватить Марьинку. По информации жителей Донецка, в Петровском районе города боевики наращивают силы и технику незаконных вооруженных формирований, для дальнейшего применения в направлении Марьинки.

При этом, отмечают в пресс-центре штаба АТО, террористы не скрывают, что планируют в течение суток захватить Марьинку.