С начала суток террористы 20 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 6 раз Марьинку

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

«Пророссийские бандформирования с начала суток 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «из гранатометов различных систем враг в течение дня обстреливал наши опорные пункты в районе Новгородского, Богдановки и Песков».

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«По украинским позициям в Опытном, Луганском и Зайцево боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении неспокойно было неподалеку от Чермалыка и Старогнатовки, где террористы вели огонь по нашим укреплениям из гранатометов и БМП соответственно», - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что напряженной сохраняется обстановка в районе Марьинки.

«В течение дня противник 6 раз открывал прицельный огонь по опорным пунктам украинских Вооруженных сил неподалеку от этого населенного пункта. Оккупанты применяли здесь гранатометы и БМП», - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что «контрольный пункт «Марьинка» обстрелял вражеский снайпер».

Как сообщал УНИАН, ранее 18 февраля пресс-центр штаба АТО информировал, что российско-террористические войска в течение суток планируют захватить Марьинку.

По информации жителей Донецка, в Петровском районе города боевики наращивают силы и технику незаконных вооруженных формирований для дальнейшего применения в направлении Марьинки.