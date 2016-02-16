За неделю статус участника боевых действий получили почти 9 тысяч военных

За прошедшую неделю статус участника боевых действий получили 8 тыс. 889 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции.

Читайте такжеПод Коминтерново украинские военные попали под прицельный огонь боевиков – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир, ссылаясь на решение комиссии Минобороны и ВСУ по рассмотрению вопросов предоставления гражданам указанного статуса.

«На сегодняшний день в целом статус участника боевых действий уже получили 117 тыс. 354 военнослужащих ВСУ», - резюмировала она.