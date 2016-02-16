За неделю статус участника боевых действий получили почти 9 тысяч военных
11:57, 16 февраля 2016Война
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На сегодняшний день в целом статус участника боевых действий уже получили 117 тысяч 354 военнослужащих ВСУ.
На сегодняшний день в целом статус участника боевых действий уже получили более 117 тысяч военных / Фото УНИАН
За прошедшую неделю статус участника боевых действий получили 8 тыс. 889 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир, ссылаясь на решение комиссии Минобороны и ВСУ по рассмотрению вопросов предоставления гражданам указанного статуса.
«На сегодняшний день в целом статус участника боевых действий уже получили 117 тыс. 354 военнослужащих ВСУ», - резюмировала она.
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