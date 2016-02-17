Миссия ОБСЕ и СЦКК усилят взаимодействие в случаях препятствования работе наблюдателей - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке.

Хуг рассказал, что сегодня утром в Соледаре провел встречу с украинскими и российскими генералами из СЦКК.

“Мы договорились, что наше сотрудничество между Специальной мониторинговой миссией и генералами из Совместного центра по контролю и координации должно быть усилено и улучшено”, - сказал Хуг.

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В частности, по его словам, наблюдатели ОБСЕ будут требовать вмешательства СЦКК в тех случаях, когда работа миссии будет встречать ограничения.

“Я напомнил им об их обязательствах в соответствии с Минскими соглашениями, и одно важное обязательство заключается в содействии установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль линии разграничения”, - заявил Хуг.

Другим обязательством СЦКК он назвал содействие работе миссии ОБСЕ в решении проблем, которые связаны с процессом осуществления наблюдения и контроля над отводом вооружений.

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“И третье – они также несут ответственность в предоставлении помощи по обеспечению нашей безопасности”, - сказал Хуг.

При этом он заявил, что во время разговора с представителями СЦКК напомнил, что украинская и российская стороны должны взаимодействовать, чтобы достичь выполнения перечисленных им обязательств.