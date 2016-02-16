Российские оккупанты за день провели семь разведполетов вдоль админграницы Крыма

13:23, 16 февраля 2016
Война
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В течение 15 февраля российская военная авиация совершила семь разведывательных полетов вдоль административной границы оккупированного Крыма.

беспилотник / Facebook Пресс-службы Генштаба ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"На административной границе с оккупированным Крымом были зафиксированы очередные полеты российской военной авиации: трех реактивных самолетов, двух вертолетов Ми-8 и двух беспилотников", - сказал Мотузяник.

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