Российские оккупанты за день провели семь разведполетов вдоль админграницы Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"На административной границе с оккупированным Крымом были зафиксированы очередные полеты российской военной авиации: трех реактивных самолетов, двух вертолетов Ми-8 и двух беспилотников", - сказал Мотузяник.