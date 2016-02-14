Закрытый из-за обстрелов пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу

Об этом УНИАН сообщили в Госпогранслужбе. Отмечается, что очередей в обоих направлениях не было.

Читайте такжеИз-за постоянных обстрелов боевиков в Марьинке закрыли КПП«На КПВВ "Новотроицкое" на въезд ожидало 20 автомобилей и 80 - на выезд соответственно. Очередей на "Гнутово" также не было», - говорится в сообщении.

Всего через контрольные пункты последовало такое количество лиц и транспортных средств: КПВВ "Марьинка" - 2283 человека и 456 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" - 6856 человек и 1897 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" - 2222 человека и 698 транспортных средств; КПВВ "Станично-Луганское" - 2147 человек.