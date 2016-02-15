В Генштабе прокомментировали задержку с выплатами "боевой тысячи" участникам АТО

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

Отмечается, что в настоящее время подготовлен новый приказ министра обороны Украины (№67 от 10.02.2016) по выплате боевых наград. Кроме того, он уже согласован в Министерстве финансов, Министерстве труда и находится на согласовании в Министерстве юстиции.

При этом отмечается, что все награды за прошлые бои выплатят в соответствии с новым порядком.

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В Генштабе объяснили, что после согласования в Минюсте приказ будет обнародован на официальном сайте Министерства обороны. Также будет подготовлено разъяснение относительно нового порядка выплат.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом месяце все категории пограничников, защищающих сейчас страну на востоке, получат прибавку, которая поднимет уровень их денежного довольствия до уровня Вооруженных Сил и Национальной гвардии.