В Генштабе прокомментировали задержку с выплатами "боевой тысячи" участникам АТО
Выплату боевых наград участникам АТО ("боевой тысячи") временно приостановили из-за согласования нового приказа главы Минобороны.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
Отмечается, что в настоящее время подготовлен новый приказ министра обороны Украины (№67 от 10.02.2016) по выплате боевых наград. Кроме того, он уже согласован в Министерстве финансов, Министерстве труда и находится на согласовании в Министерстве юстиции.
При этом отмечается, что все награды за прошлые бои выплатят в соответствии с новым порядком.
Читайте такжеРазмеры денежных вознаграждений в зоне АТО будут одинаковыми для всех бойцов - Полторак
В Генштабе объяснили, что после согласования в Минюсте приказ будет обнародован на официальном сайте Министерства обороны. Также будет подготовлено разъяснение относительно нового порядка выплат.
- Выплаты «боевой тысячи», вознаграждения за подбитую технику, выполнение боевого задания отменены? - Нет. Все эти денежные ...Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine15 февраля 2016 г.
Ранее УНИАН сообщал, что в этом месяце все категории пограничников, защищающих сейчас страну на востоке, получат прибавку, которая поднимет уровень их денежного довольствия до уровня Вооруженных Сил и Национальной гвардии.