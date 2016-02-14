Российские кураторы приказали боевикам интенсивно использовать минометы при обстрелах позиций сил АТО - штаб

Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ районе Марьинки в результате обстрелов ранены 5 украинских военных"По оперативным данным, члены незаконных вооруженных формирований получили приказ от своих российских кураторов при открытии огня по позициям Вооруженных Сил Украины более интенсивно использовать минометы калибра 120 мм и 82 мм. Выполняя этот преступный приказ своих кремлевских хозяев, террористы ночью открывали минометный огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево, Майорска, Красногоровки, Верхнеторецкому, Талаковки и Павлополя", - отмечается в сообщении.