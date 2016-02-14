При возобновлении обстрелов пунктов пропуска на линии разграничения они будут закрыты
13:41, 14 февраля 2016Война
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В штабе АТО предупреждают, что в случае возобновления боевиками обстрелов пунктов пропуска на линии разграничения, они будут закрыты с целью обеспечения безопасности гражданских лиц.
Пункты пропуска вновь могут закрыть \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеВ районе Марьинки в результате обстрелов ранены 5 украинских военных"В случае активизации боевых действий в районах пунктов пропуска украинская власть будет вынуждена их закрыть, чтобы обезопасить жизнь мирных граждан", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, сегодня возобновил работу пункт пропуска "Марьинка", который был закрыт из-за обстрелов боевиков.
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