При возобновлении обстрелов пунктов пропуска на линии разграничения они будут закрыты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеВ районе Марьинки в результате обстрелов ранены 5 украинских военных"В случае активизации боевых действий в районах пунктов пропуска украинская власть будет вынуждена их закрыть, чтобы обезопасить жизнь мирных граждан", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, сегодня возобновил работу пункт пропуска "Марьинка", который был закрыт из-за обстрелов боевиков.