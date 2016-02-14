В районе Марьинки в результате обстрелов ранены 5 украинских военных

Об этом сообщил председатель Марьинской районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз в соцсети.

Читайте такжеВ секторе "М" боевики дважды штурмовали позиции ВСУ, есть пострадавшие"За прошедшие сутки в Марьинском районе зафиксирован обстрел из стрелкового оружия и минометов. По состоянию на 8 часов утра 14 февраля погибших военных нет. Ранения получили трое военных во время обстрела Марьинки и двое военных во время обстрела Красногоровки", - написал он.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером и ночью боевики из артиллерии калибра 82 мм 9 раз обстреляли Марьянку и 8 раз - Красногоровку.

Пункт пропуска "Марьинка" вечером был закрыт для пересечения граждан в целях безопасности, но сегодня утром его снова открыли.