В секторе "М" боевики дважды штурмовали позиции ВСУ, есть пострадавшие
В секторе "Мариуполь" формирования "ДНР" предприняли два штурма позиций Вооруженных сил Украины, есть пострадавшие.
Об этом сообщил спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, передает сайт 0629. Формирования "ДНР" предприняли две попытки штурма позиций ВСУ У Красногоровки. Атаки были отбиты.
Читайте такжеБоевики обстреляли еще не открытый КПВВ в Золотом, ранен военныйПо его словам, всего за сутки 13 февраля и ночь 14 февраля с 6:00 до 04:00 формирования "ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
Обстрелы велись из ПТУР, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды боевики применяли артиллерию калибром 82мм.
«ВСУ открывали ответный огонь 10 раз», - отметил Александр Киндсфатер.
«Обстрелам подверглись опорные пункты у Марьинки (9 обстрелов), Красногоровки (8 обстрелов), Павлополя (2 обстрел), Гранитного (3 обстрел), Широкино (1 обстрел). Есть пострадавшие среди личного состава ВСУ. Количество уточняется», - добавил спикер.
Киндсфатер подчеркнул, что формирования "ДНР" в очередной раз открыли огонь по КПВВ Марьинка. Пункт пропуска закрыли для пересечения граждан в целях безопасности.