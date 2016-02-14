В секторе "М" боевики дважды штурмовали позиции ВСУ, есть пострадавшие

Об этом сообщил спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, передает сайт 0629. Формирования "ДНР" предприняли две попытки штурма позиций ВСУ У Красногоровки. Атаки были отбиты.

Читайте такжеБоевики обстреляли еще не открытый КПВВ в Золотом, ранен военныйПо его словам, всего за сутки 13 февраля и ночь 14 февраля с 6:00 до 04:00 формирования "ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Обстрелы велись из ПТУР, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды боевики применяли артиллерию калибром 82мм.

«ВСУ открывали ответный огонь 10 раз», - отметил Александр Киндсфатер.

«Обстрелам подверглись опорные пункты у Марьинки (9 обстрелов), Красногоровки (8 обстрелов), Павлополя (2 обстрел), Гранитного (3 обстрел), Широкино (1 обстрел). Есть пострадавшие среди личного состава ВСУ. Количество уточняется», - добавил спикер.

Киндсфатер подчеркнул, что формирования "ДНР" в очередной раз открыли огонь по КПВВ Марьинка. Пункт пропуска закрыли для пересечения граждан в целях безопасности.