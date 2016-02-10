Боевики обстреляли из минометов Станицу Луганскую и Лобачево, поврежден газопровод - Тука

Боевики вчера обстреляли из минометов пгт Станица Луганская, а сегодня - с. Лобачево, где перебит газопровод.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, он получил сообщение о том, что в 22.30 был осуществлен минометный обстрел Станицы Луганской. Жертв нет.

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"Утром был совершен обстрел с. Лобачево. Перебит газопровод. Работают ремонтные бригады", - добавил Тука.

Он также высказал мнение, что таким образом боевики целенаправленно делают все, чтобы заставить украинские власти закрыть все пункты пересечения на линии разграничения.