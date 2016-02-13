В донецкий морг доставили тела 6 кадровых офицеров армии РФ - разведка

Очередные доказательства присутствия российской армии и вооружения на востоке Украины предоставила в субботу украинская разведка. Ей стало известно о ситуации в тылу врага. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В результате обстрела своими же приспешниками ранены 12 российских бойцов и убиты шесть кадровых военных Российской Федерации. Их тела уже доставили в морг в Донецке.

К тому же, по данным главного управления разведки Минобороны Украины, в оккупированный боевиками Харцызска Россия доставила до 200 тонн боеприпасов. Это запрещенные Минскими соглашениями калибры 122 и 152 миллиметра. Снаряды предназначены для артиллерийских систем, танков и ручных противотанковых гранатометов. Также в Иловайск привезли 240 тонн дизтоплива и три платформы с военной техникой. А в Луганск – до 300 тонн боеприпасов.