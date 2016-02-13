Количество обстрелов боевиками сил АТО за сутки достигло почти 70 раз - штаб

В районе проведения АТО пророссийские бандформирования не прекращают обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, используя при этом, кроме стрелкового оружия и гранатометов, минометы калибра 82 и 120 мм.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что в течение минувших суток боевики 67 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам по всей линии разграничения. Только в районе Марьинки противник из стрелкового оружия и гранатометов 22 раза обстрелял украинские позиции.

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"Напряженной сохраняется обстановка неподалеку Красногоровки. Здесь по нашим укреплениям оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и БМП", - говорится в сообщении.

Также под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Крымском, Песках, Новозвановке, Талаковке и Майорске.

"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли наши позиции в Троицком, Новгородском, Луганском, Опытном и в районе шахты Бутовка", - заявили в штабе.