На Донбассе в плену у боевиков находятся 136 украинцев, около 700 пропали без вести.

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«На сегодня заложниками считаются 136 граждан, около 700 пропали без вести», - заявила она.

«Наша задача - установить судьбу каждого. Освободить. Ведь есть ребята, которые уже год в плену. И это ответственность всего мира - давить на РФ», - добавила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 13 января участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта на Донбассе. Однако боевики сорвали этот обмен.

22 января советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках остаются 133 украинца.

1 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что боевики на Донбассе продолжают удерживать 140 украинских военнослужащих и гражданских лиц в подвалах в нечеловеческой условиях.