В Донецкой области на растяжке подорвались пятеро украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области, в Сватовский отдел милиции поступило сообщение от судебного медицинского эксперта о том, что в морг с телесными повреждениями в виде раздробленных мягких тканей и костей в области голеней обеих ног, а также осколочных ранений в области живота и головы доставлен труп военнослужащего ВСУ.

Указанные телесные повреждения мужчина получил 2 февраля примерно в 15.00 во время патрулирования прилегающей к территории вблизи с. Спорного Артемовского района Донецкой области, в результате срабатывания взрывного устройства типа «растяжка».

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Также вместе с ним получили телесные повреждения четверо военнослужащих. Они доставлены в военный госпиталь в г.Сватово.

Данный факт квалифицирован по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).