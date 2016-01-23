В Луганской области на растяжке подорвался украинский военный

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Нацполиции, в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в морг с минно-взрывной травмой доставлено тело военнослужащего ВСУ 1986 года рождения.

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Проверка установила, что телесные повреждения потерпевший получил в районе с. Сизое Станично-Луганского района: сдетонировала "растяжка".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.