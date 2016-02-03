Евросоюз передал миссии ОБСЕ в Украине 20 бронированных автомобилей

14:48, 03 февраля 2016
Война
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Евросоюз передал специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 20 бронированных автомобилей Mercedes G-класса, общей стоимостью около 685 тыс. евро.

обсе / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

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"Я хотел бы выразить признательность Европейскому Союзу за их вклад в работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Эта помощь значительно увеличит возможности миссии", - сказал Эртугрул Апакан.

По его словам, все бронированные автомобили будут направлены на восток Украины.

Он отметил, что общее количество бронированных автомобилей миссии вместе с этими двадцатью составляет 188 автомобилей.

По его словам, на сегодняшний день в миссии работают 686 наблюдателей.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что благодаря увеличению бронированных автомобилей, наблюдатели миссии смогут продвигаться дальше на восток Украины.

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