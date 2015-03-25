В Майорском и Сокольниках украинские военные отбили атаки боевиков - Тымчук
Украинским военным удалось отбить атаки пророссийских боевиков в Майорском и Сокольниках.
"В районе н.п. Майорский (Артемовское направление) группа противника численностью до 2-х взводов при поддержке 3-х единиц бронетехники атаковала передовые позиции украинских войск", - сказано в сообщении на странице в Facebook координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.
Однако украинским военным удалось остановить продвижение подразделений противника, а затем заставить отойти его на исходный рубеж.
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"В районе н.п. Сокольники (Луганское направление) боевики силами до 2-х взводов дважды пытались под прикрытием интенсивного стрелкового огня сблизиться с позициями украинских войск – оба раза безуспешно, в итоге вынужденно отойдя на исходный рубеж", - сказано также в сообщении.