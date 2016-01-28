На Донбассе захватили переносной "Град" боевиков с инструкцией на арабском языке - СНБО

В зоне АТО украинские патриоты захватили у боевиков установку "Град-П" и передали силам АТО. Об этом сообщили в пресс-центре СНБО.

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"На взрывном устройстве, которое установили украинские патриоты, живущие на подконтрольной боевикам территории и не прекращающие борьбу, подорвался грузовой автомобиль российско-террористических войск. Он двигался в направлении границы с РФ на границе Донецкой и Ростовской областей по неподконтрольному украинской власти району. Среди обломков грузовика были найдены переносные установки с инструкциями на арабском языке", - говорится в сообщении штаба АТО.

Специалисты отмечают, что оружие уже эксплуатировали, это заметно по его внешнему виду.