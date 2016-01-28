Боевики усиливают бандформирование в районе Старомихайловки – ИС

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Идет усиление бандформирования, оперирующего в районе Старомихайловки (направление – Красногоровка). За сутки зафиксирована переброска не менее взвода, а также до 5 ед. ББМ (2 ед. – БМП-2, МТ-ЛБ)", - говорится в нем.

Кроме того, уточнена информация по артиллерии и танкам террористов в Донецке: в частном секторе южнее улица Стратонавтов сетью группы ИС идентифицирована батарея 122-мм гаубиц Д-30 – 8 единиц, а также 11 танков, рассредоточенных по дворам.

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Сообщается, что в Стаханове Луганской области развернут пункт управления боевиков. Данный пункт примет под управление оба сектора от Санжаровки до Бахмутской трассы.

"Также в районе Стаханова, в сторону Брянки и Ирмино, идет развертывание еще одной батальонной тактической группы (БТГ) боевиков", - сообщает ИС.

Кроме того, на юго-восточной окраине Перевальска и за городом в посадках зафиксировано две группы танков (всего 12 единиц) на позициях.