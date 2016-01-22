В "ДНР" заявили о проведении псевдовыборов в апреле, "хочет того Киев или нет"

Об этом заявил глава "ДНР" Александр Захарченко, передает один из сайтов боевиков.

"Мы выполняем Минские договоренности, поэтому, если мы запланировали провести выборы в этом году, то они пройдут, хочет того Украина или нет", — сказал главарь "Донецкой народной республики".

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили, что могут снова перенести свои псевдовыборыКак сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал "указ" о переносе псевдовыборов на 20 апреля 2016 года.