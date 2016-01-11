Парк автомобильной техники ВСУ пополнился новыми супертяжеловозами (фото)
Вооруженные Силы Украины продолжают пополняться новыми образцами вооружения и военной техники.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Отмечается, что недавно в парк автомобильной техники отдельного ремонтно-восстановительного полка оперативного командования "Запад" на Львовщине поступили новые седловые тягачи повышенной проходимости КрАЗ-6446.
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"Технические характеристики этих эвакуационных машин не уступают зарубежным аналогам, а главным преимуществом является отечественное производство и наличие запасных частей", - отмечается в сообщении Минобороны.
Как стало известно, новая техника надежно и эффективно заменит старые четырехосные тягачи МАЗ-537, которые изготавливались до конца 80-х годов в Минске.
"Уже вскоре мы будем привлекать новые КрАЗы к задачам по эвакуации и перемещению вооружения и военной техники", - заверил заместитель командира полка по вооружению подполковник Андрей Бойко.