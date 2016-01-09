Террористы сегодня 15 раз обстреляли позиции украинских войск – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, с начала суток зафиксировано почти 15 эпизодов нарушений противником режима «полной тишины».

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Со стороны Донецкого аэропорта и северных окраин самого Донецка бандиты из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вели огонь по украинским бойцам в районе Опытного, Песков и южнее Авдеевки.

Один из опорных пунктов возле Новгородского боевики обстреляли из вооружения БМП.