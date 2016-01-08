Под Светлодарском четверо боевиков подорвались на своих же растяжках - Лысенко
Вчера в Донецке в морг были доставлены тела четырех боевиков, которые подорвались на установленных их приспешниками растяжках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Вчера в морг одной из больниц в Донецке были доставлены четыре тела погибших, которые подорвались на своих же взрывных устройствах в районе Светлодарска", - сказал Лысенко.
По его словам, также отмечены очередные факты нарушения дисциплины и "низкого уровня морально-психологического состояния НЗФ".
Так, 6 января новоназначенный командир одного из подразделений "1 АК" "ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес тяжелые телесные повреждения своему подчиненному. При этом командование части пытается скрыть указанный факт, а "военной комендатуре ДНР" "предложено" не проводить расследование инцидента.