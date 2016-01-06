Турчинов назвал новую стратегию нацбезопасности РФ "пустым" документом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов считает новую стратегию нацбезопасности РФ, которую подписал президент России Владимир Путин 31 декабря 2015 года, «пустым документом».

Вместе с тем, секретарь СНБО отметил, что «российская угроза, к сожалению, для нашей страны не пустая», и заявил, что «противодействие российской агрессии для нас остается главным приоритетом безопасности государства».

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Турчинов напомнил, что последняя редакция этого документа под названием «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» была принята еще в 2009 году, «хотя до 2020 года эта стратегия не дотянула».

«Главный документ безопасности России переполнен пустыми лозунгами и саморекламой величия России и ее руководства. При ознакомлении со стратегией создается впечатление, что ее готовили не специалисты сектора безопасности, а журналисты российского «Лайфньюз» после получения «тринадцатой» зарплаты», - отметил секретарь СНБО.

«Что важно, впервые со времен СССР в стратегии национальной безопасности Путина определен главный враг - США, которые «противодействуют самостоятельной внешней и внутренней политике России, стремясь сохранить свое доминирование в мире». В таком же статусе «врага» выписан и Североатлантический альянс НАТО, «расширение, приближение его военной инфраструктуры к российским границам создают угрозу национальной безопасности», - отметил он.

Турчинов обратил внимание, что среди «главных друзей» РФ, определенных стратегией, - Китай и Индия, которые, по его мнению, «вряд ли поддержат Россию в ее террористических провокациях и военных преступлениях».

«Не забыли в этом документе и об Украине. По версии Кремля, в Украине произошел «антиконституционный государственный переворот». При этом Запад и США создали «военный конфликт на востоке Украины». Это, в свою очередь, согласно документу, создает угрозу для России в связи с большой протяженностью российско-украинской границы», - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что главным достижением «в лучших традициях соцреализма в стратегии определено развитие духовности Российской Федерации».

«Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей... таких как... уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизма... Для противодействия угрозам нацбезопасности Российская Федерация сконцентрирует усилия на укреплении внутреннего единения российского общества...», - резюмировал Турчинов.