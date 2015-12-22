Турчинов сообщил о двух попытках боевиков прорвать оборону

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, вопросы реформирования сектора безопасности и обороны и перспективы сотрудничества между странами.

По просьбе посла Турчинов подробно рассказал о методах ведения Россией гибридной войны.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что российской стороной постоянно срываются Минские соглашения, "в частности, ежедневно продолжаются обстрелы украинских позиций".

"В течение последних суток, кроме обстрелов, произошло два боевых столкновения, во время которых подразделения Вооруженных сил Украины пресекли попытки террористов прорвать нашу оборону", - сообщил он.

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Турчинов отметил, что высшее политическое руководство Российской Федерации разрушает систему коллективной безопасности и навязывает миру новую парадигму - силы и оружия.

"Именно поэтому мы считаем, что санкции против России не могут быть временными", - добавил он.

Также собеседники уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины. По словам Гоф, Великобритания готова помогать Украине на этом пути, "предоставляя экспертную и техническую поддержку".

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Кроме того, посол отметила, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, "и это является нашим долговременным обязательством".

"Надеемся, что Украина вскоре станет процветающей страной, сохранив свою территориальную целостность", - подытожила она.