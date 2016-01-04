Боевики систематически нарушают договоренности о деэскалации конфликта на Донбассе – штаб АТО

Об этом говорится в сообщении штаба АТО, размещенном на сайте Министерства обороны.

"Боевики пророссийских вооруженных формирований систематически нарушают любые договоренности о деэскалации вооруженного противостояния на востоке Украины мирным и дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "бандиты, получая соответствующие приказы от своих кураторов из Москвы, ежедневно ведут по позициям украинских войск прицельный и неприцельный огонь, целью которого являются попытки спровоцировать подразделения сил АТО на открытие ответного огня и заставить украинских защитников также нарушить предварительные договоренности о мирном урегулировании конфликта".